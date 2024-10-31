Şampiyon İstanbul’da belli oluyor

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen yılın 7. ve son yarışı İstanbul Rallisi’nde 54 ekip mücadele edecek. 2024 sezonunun şampiyonunu ve kategori birincilerini belirleyecek 44. İstanbul Rallisi, iki gün boyunca 116,38 kilometresi özel etap, toplam 301,36 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak.

Bu yıl 44. kez düzenlenen İstanbul Rallisi, Cuma günü 17.30'da İstanbul Park Pisti’nde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak. Rallinin ilk günü Cumartesi, Petrol Ofisi Maxima (Göçbeyli) ve Orhan Yüce (Ballıca) etaplarının ikişer kez geçilecek. İlk gün, akşam İstanbul Park Pisti içindeki servis alanında sona erecek. Ralli, Pazar günü Salados (Oruçoğlu) ve Remed Assistance (Esenceli) etaplarının ikişer kez geçilmesiyle saat 16.05’de tamamlanacak. Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 3 pilot Kerem Kazaz, Ali Türkkan ve Ümit Can Özdemir şampiyonluk mücadelesi verecek. Ralliyi önde bitiren ekip 2024 Türkiye Ralli Şampiyonu olacak. Yılın son rallisini izlemek isteyen otomobil sporu tutkunları, özel olarak hazırlanan Petrol Ofisi ralli izleme noktalarından ücret ödemeden yarışı izleyebilecekler.