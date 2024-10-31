Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Şampiyon İstanbul’da belli oluyor - Motor Sporları Haberleri

        Şampiyon İstanbul’da belli oluyor

        Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun şampiyonu hafta sonu koşulacak 44. İstanbul Rallisi'nde belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şampiyon İstanbul'da belli oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından organize edilen yılın 7. ve son yarışı İstanbul Rallisi’nde 54 ekip mücadele edecek. 2024 sezonunun şampiyonunu ve kategori birincilerini belirleyecek 44. İstanbul Rallisi, iki gün boyunca 116,38 kilometresi özel etap, toplam 301,36 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak.

        Bu yıl 44. kez düzenlenen İstanbul Rallisi, Cuma günü 17.30'da İstanbul Park Pisti’nde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak. Rallinin ilk günü Cumartesi, Petrol Ofisi Maxima (Göçbeyli) ve Orhan Yüce (Ballıca) etaplarının ikişer kez geçilecek. İlk gün, akşam İstanbul Park Pisti içindeki servis alanında sona erecek. Ralli, Pazar günü Salados (Oruçoğlu) ve Remed Assistance (Esenceli) etaplarının ikişer kez geçilmesiyle saat 16.05’de tamamlanacak. Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 3 pilot Kerem Kazaz, Ali Türkkan ve Ümit Can Özdemir şampiyonluk mücadelesi verecek. Ralliyi önde bitiren ekip 2024 Türkiye Ralli Şampiyonu olacak. Yılın son rallisini izlemek isteyen otomobil sporu tutkunları, özel olarak hazırlanan Petrol Ofisi ralli izleme noktalarından ücret ödemeden yarışı izleyebilecekler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        CHP'liler Esenyurt'ta toplandı
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Küçükçekmece'deki metrobüs faciası: 5 kişiye 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Kuru yük gemisinden acı haberler geldi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Osayi-Samuel bilmecesi!
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in ifadesine ulaşıldı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        MİT, gizli aygıtların fotoğraflarını paylaştı
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        Beşiktaş'ta 15 maç 15 futbolcuyla geçti!
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan suç makinesi böyle yakalandı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sulak alan kurudu!
        Sulak alan kurudu!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Almanya onu arıyor: Patlayıcı dolu çantayı düşürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        Yasemin'i eşi vahşice öldürdü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        3 büyüklerde yaprak dökümü!
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Mahkemenin kararını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Yoğun bakımdan çıkarıldı
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Daha eskisi keşfedilmedi! 161 milyon yıllık
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Beyaz Saray'da cadılar bayramı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        Açlık sınırı 20 bin TL'yi aştı
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler
        2025'te turist vergisi uygulayacak ülkeler