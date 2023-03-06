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Şampiyon ve rekortmen atletler İstanbul'da piste çıktı

İstanbul'da gerçekleştirilen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, birbirinden önemli yıldızların mücadelesine, rekorlarına ve başarı hikayelerine sahne oldu

Şampiyon ve rekortmen atletler İstanbul'da piste çıktı
AA

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda 47 ülkeden 600'e yakın sporcu mücadele etti.

Çok sayıda rekortmen, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcunun unvanlarını korumayı başardığı organizasyonda, önemli başarılara da imza atıldı.

TÜRKİYE'NİN TEK MADALYASI TUĞBA DANIŞMAZ'DAN

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye, tek madalyasını üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ile elde etti.

Milli atlet, 14,31 metreyle Türkiye rekoruna imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler üç adım atlamada finalde yarışan Batuhan Çakır 9. ve son sırada yer aldı. Oğuzhan Kaya, Berke Akçam, Kubilay Ençü ve İsmail Nezir'den oluşan erkekler 4x400 bayrak takımı ise Türkiye rekoru kırmasına rağmen finali son sırada tamamladı.

Kadınlar sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 1500 metrede Şilan Ayyıldız, 3000 metrede Emine Hatun Mechaal ile Yasemin Can ve 800 metrede Tuğba Toptaş, erkekler sırıkla atlamada ise Ersu Şaşma, erkekler 60 metrede Emre Zafer Barnes, Ertan Özkan, Kayhan Özer, erkekler 60 metre engellide Mikdat Sevler ve erkekler yüksek atlamada Enes Talha Şenses finale yükselemedi.

NAFISSATOU THIAM'DAN DÜNYA REKORU

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın en dikkat çekici başarısına Belçikalı sporcu Nafissatou Thiam imza attı.

2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde eden Thiam, kadınlar pentatlonda 5055 puanla 11 yıllık dünya rekorunu kırmayı başardı ve altın madalyanın sahibi oldu. 28 yaşındaki atlet, Avrupa Salon Atletizm şampiyonalarında 3. kez podyumun ilk basamağında yer aldı.

Bu arada söz konusu yarışta üst üste gelen rekorlar organizasyon tarihine geçti. 800 metre yarışını ilk sırada bitiren Polonyalı Adrianna Sulek, 5014 puanla dünya rekoru kırmanın sevincini yaşarken, 4. sırada yarışı tamamlayan Thiam 5055 toplam puanla dünya rekorunu kısa bir süre içinde ele geçirdi.

FAVORİ İSİMLER SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Şampiyonanın favori sporcularından Laura Muir, Femke Bol ve Karsten Warholm altın madalya elde etti.

Kadınlar 1500 metrede piste çıkan Büyük Britanyalı sporcu Laura Muir, 4.03.40'lık derecesiyle podyumun zirvesine çıktı. Muir, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 400 metrede dünya salon rekorunu elinde bulunduran Hollandalı atlet Femke Bol ise 49.85'lik süresiyle fazla zorlanmadı ve altın madalyayı kazanarak unvanını korumayı başardı.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu unvanları bulunan Norveçli sporcu Karsten Warholm ise erkekler 400 metrede son bölümde zorlanmasına rağmen bitiş çizgisini 45.35 saniyeyle ilk sırada geçerek ikinci kez Avrupa salon şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Şampiyonada mücadele eden milli sporcular, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

Tuğba Danışmaz, kadınlar 3 adım atlamada aldığı altın madalyayı depremzedelere armağan etti. Depremlerde birçok yakınını kaybeden Emine Hatun Mechaal ise şampiyonada tüm depremzedeler için koştuğunu dile getirdi.

Milli atletler, depremlerin ardından yapılan yardımlaşma sayesinde Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispat ettiğini kaydetti.

Organizasyondan elde edilen bilet gelirleri de depremzedeler için bağışlandı.

FATİH ÇİNTİMAR: KÜLLERİN İÇİNDEN BÜYÜK BİR ŞAMPİYON ÇIKTI

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları zorluklara rağmen şampiyonayı hatasız bir şekilde düzenleyerek Türkiye'nin gücünü bir kez daha ispat ettiklerini söyledi.

Dört gün süren şampiyonayı AA muhabirine değerlendiren Çintimar, "İnanılmaz güzel bir organizasyona imza attık. Depremlerden sonra insanların normal yaşama dönmesi için bir adım oldu. Şampiyonaya katılan 47 ülkenin tamamı mutlu ve inanılmaz duygularla ayrıldı. Bu kadar büyük bir yıkıma uğramış bir ülkenin böyle büyük bir organizasyonu hatasız düzenlemesi Türkiye'nin gücünü gösteren bir imaj oldu. Enkazın içinde çıkan el resmi bizdik. Üstündeki bayrak da altın madalya kazanan Tuğba idi. Küllerin içinden büyük bir şampiyona çıktı. Tüm Avrupa'ya ülkemizin gücünü göstermiş olduk. Bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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