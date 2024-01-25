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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Avrupa maçı yayın ihalesine ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yaşanan bu gelişme, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi yayınlanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz mi olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:31
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        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT 1 ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bir süredir Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyordu. Peki, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak

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        AVRUPA MAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

        Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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