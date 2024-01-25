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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT 1 ve TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak. Bilindiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bir süredir Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyordu. Peki, "Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları ücretsiz mi? Avrupa maçları şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...