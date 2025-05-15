Şampiyonlar Ligi finali: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter - PSG maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter'in rakibi PSG oldu. Peki, "Inter - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak? İşte Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih...