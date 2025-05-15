Şampiyonlar Ligi finali: PSG- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile İnter karşı karşıya gelecek. Play off turunda Brest, son 16'da Liverpool, çeyrek finalde Aston Villa, yarı finalde ise Arsenal gibi güçlü takımları eleyen Fransız ekibi PSG finale yükseldi. Öte yandan grup aşamasını ilk sekizde tamamlayan İnter; son 16'da Feyenoord, Bayern Münih ve Barcelona gibi turnuvanın favori takımlarını geçen İtalyanlar finale çıktı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? PSG- İnter maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Inter - PSG maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter'in rakibi PSG oldu. Peki, "Inter - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak? İşte Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü 22.00'de oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.