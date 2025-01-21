Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen ligde haftanın açılışı Monaco - Aston Villa ve Atalanta - Sturm Graz karşılaşmaları ile başlayacak. Haftanın fikstürü futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maç programı 2025…
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. Hafta maç programı belli oldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta heyecanı, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Devler Ligi’nde toplamda 2 günde 9 maç oynanacak. Destekledikleri takımların mücadelelerini takip etmek isteyen futbolseverler, ‘’Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 7. Hafta Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları..
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 7. HAFTA HEYECANI YAŞANIYOR!
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, 21 Ocak Salı ve 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Devler Ligi’nde, puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
BU HAFTA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi 9 maçla açılacak. Devler Ligi’nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
21 Ocak Salı:
20.45 Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya) - TRT Spor
20.45 Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) - Tabii Spor
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya) - Tabii Spor
23.00 Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya) - TRT Spor
23.00 Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa) - Tabii Spor 1
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya) - Tabii Spor 2
23.00 Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya) - Tabii Spor 3
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV (Hollanda) - Tabii Spor 4
23.00 Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya) - Tabii Spor 5
22 Ocak Çarşamba:
20.45 Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz) - TRT 1
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa) - Tabii Spor
23.00 Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya) - TRT 1
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere) - Tabii Spor
23.00 Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya) - Tabii Spor 1
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya) - Tabii Spor 2
23.00 Milan (İtalya)-Girona (İspanya) - Tabii Spor 3
23.00 Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Tabii Spor 4
23.00 Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre) - Tabii Spor 5
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonundaki müsabakalar, TRT SPOR,TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI
Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.