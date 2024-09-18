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        Haberler Bilgi Spor ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2024-2025: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi maç takvimi 18 Eylül: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu heyecanı devam ediyor. 36 takım Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda kupa için mücadele ediyor. Heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler ise 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu için araştırmalar yapıyor. Peki Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, 18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 08:04 Güncelleme: 18.09.2024 - 08:04
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başladı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda ilk maçlar 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek maçlar da belli oldu. Bu noktada 2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, Devler Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 18 Eylül Şampiyonlar Ligi maç programı ve canlı yayın kanalları…

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Devler Ligi’nde 8 haftalık fikstür belli oldu. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu TRT oldu. Devler Ligi maçları TRT 1, Tabii Spor, Tabi Spor 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

        TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Çarşamba ve 19 Eylül Perşembe günleri oynanacak maçlar şöyle:

        18 Eylül Çarşamba

        19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - TRT 1

        19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) - Tabii Spor

        22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) - TRT 1

        22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) - Tabii Spor 2

        22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) - Tabii Spor

        22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) - Tabii Spor 1

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        19 Eylül Perşembe

        19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) - TRT 1

        19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) - Tabii Spor

        22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) - Tabii Spor

        22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) - Tabii Spor 2

        22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) - TRT 1

        22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) - Tabii Spor 2

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