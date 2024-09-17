Şampiyonlar Ligi maç programı 2024-2025: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, yeni format nasıl?
2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. 8 haftalık fikstür belli oldu. Takımlar ilk maçlarını 17, 18, 19 Eylül tarihlerinde oynayacak. Dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak. Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve güncel formatı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, yeni format nasıl? İşte 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maç programı…
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Organizasyonda ilk hafta maçları 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak. 2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve güncel formatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Milan Liverpool’u konuk ederken son şampiyon Real Madrid ise Stuttgart’ı ağırlayacak. Manchester City ise İnter ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, yeni format nasıl? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZON BAŞLIYOR!
Devler Ligi’nde 8 haftalık fikstür belli oldu. Organizasyonda ilk hafta maçları 17, 18 ve 19 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan takip edilebilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI NASIL OLACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanacak ve grup aşaması olmayacak. Devler Ligi'ne katılan her takım bu sezon 4'ü içerde 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
8 hafta sonunda ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. basamak arasında bulunan 16 ekip de bir üst tura kalmak için kendi aralarında play-off mücadelesi oynayacak. 25. sıra ve sonrasında yer alan takımlar ise turnuvaya veda edecek.
FİNALE ALMANYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun finaline Almanya ev sahipliği yapacak. Dev final, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların programı şöyle:
17 Eylül Salı
19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda) - tabii
19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere) - TRT 1
22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - TRT 1
22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere) - tabii
22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya) - tabii
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa) - tabii
18 Eylül Çarşamba
19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - TRT 1
19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) - tabii
22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) - TRT 1
22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) - tabii
22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) - tabii
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) - tabii
19 Eylül Perşembe
19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) - TRT 1
19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) - tabii
22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) - tabii
22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) - tabii
22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) - TRT 1
22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) - tabii