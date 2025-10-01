Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi maçları: Arsenal- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arsenal- Olympiakos muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Arsenal- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Arsenal, Olympiakos'u konuk ediyor. Devler Ligi'nin ilk haftasında Arsenal, deplasmanda Athletic Bilbao karşısında 2-0 kazandı. Öte yandan Pafos'u konuk eden Olympiakos, evinde 0-0 berabere kaldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Arsenal- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 01.10.2025 - 13:49 Güncelleme: 01.10.2025 - 13:49
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ediyor. Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, evinde Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal- Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

        2

        ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Olympiakos maçı 1 Ekim Çarşamba (bu akşam) 22.00'de oynanacak.

        3

        ARSENAL- OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele dijital platform tabii spor 2'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Calafıori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyökeres

        5

        OLYMPİAKOS MUHTEMEL 11

        Tzolakis, Costa, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Garcia, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi

