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Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri, 1 milyar 584 milyon Euro'yu buluyor. İşte takımların en değerli oyuncuları...

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AA / HABERTURK.COM
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig'de art arda üçüncü şampiyonluğunu kutlayan Manchester City'nin tahmini kadro piyasa değeri 1,05 milyar euro ediyor.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) üçüncü sırada tamamlayarak gelecek sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahip.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    EN DEĞERLİ OYUNCU HAALAND

    Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu konumunda yer alıyor.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Geçen sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon bonservis bedeli karşılığında City'ye transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 170 milyon euro'yla bir sezon içinde değerini yaklaşık 3 kat artırdı.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Takımın öne çıkan diğer değerli oyuncuları arasında, 110 milyon euro ile İngiliz kanat Phil Foden var. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Foden'ı 80'er milyon euro ile orta saha oyuncuları Belçikalı Kevin De Bruyne ve  Portekizli Bernardo Silva takip ediyor. 
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    İspanyol orta saha Rodri'nin değeri ise 75 milyon euro.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Portekizli savunmacı Ruben Dias ve İngiliz kanat Jack Grealish'in ise değeri 70 milyon euro.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni toplayan Arjantinli santrfor Julian Alvarez'in 50, Brezilyalı kaleci Ederson'un 45, stoper Nathan Ake ile ön libero Kalvin Phillips'in 35'er milyon euro'luk tahmini piyasa değeri bulunuyor.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    INTER'İN EN PAHALI OYUNCUSU LAUTARO MARTINEZ

    Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu konumunda, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez yer alıyor. Arjantinli santrforun tahmini bonservis bedeli olarak 80 milyon euro değer biçiliyor.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Barella 70, Slovak stoper Milan Skriniar 60, İtalyan savunmacı Alessandro Bastoni 55, Belçikalı santrfor Romelu Lukaku 40 milyon euro'yla Inter'in en değerli oyuncuları arasında öne çıkıyor.
  • Şampiyonlar Ligi'nde büyük gün: 1,6 milyar Euro'luk final!

    Milano ekibinde orta sahanın en önemli isimleri arasında gösterilen 29 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise 35 milyon euro tahmin piyasa değerine sahip.

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