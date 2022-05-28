Şampiyonlar Ligi final maçı için geri sayım! Liverpool Real Madrid final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiltere'nin Liverpool takımı ile İspanyol ekibi Real Madrid, bugün TSİ 22.00'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta karşılaşacak. Mücadele Exxen ve TV 8.5'tan ekranlara gelecek.

Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

3. LIVERPOOL - REAL FİNALİ

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.

SON RANDEVU GEÇEN YIL

İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.

Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

ANCELOTTI REKOR PEŞİNDE

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005'te Liverpool'a karşı yaşadı.

Turnuvadaki 5. finaline çıkacak 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirecek.

Liverpool'u 2015'ten bu yana çalıştıran Alman Jürgen Klopp ise kupadaki tek şampiyonluğunu 2019'da elde etti. 54 yaşındaki Klopp, 2013 (Borussia Dortmund), 2018 ve 2019'dan sonra 4. finaline çıkmaya hazırlanıyor.

Klopp, Şampiyonlar Ligi'ni 3 yıldır kazanan (2019, 2020: Hansi Flick, 2021: Thomas Tuchel) Alman teknik direktörlerin serisini uzatmayı umuyor.

REAL'İN İNGİLİZLERE KARŞI KARNESİ

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 44 resmi maç yaptı. Bunların 17'sini kazanan İspanyol ekibi, 13 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 61 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 52 gol gördü.

LIVERPOOL, İSPANYOLLARA ÜSTÜN

İspanyol takımlarıyla 48 defa karşılaşan Liverpool, bunların 18'ini kazandı. 17 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin 13 maçı da berabere bitti.

Liverpool bu müsabakalarda 62 gol attı ve 56 gol yedi.

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.

LIVERPOOL TEK MAÇ KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti.

Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Milan ve Portekiz'in Porto takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.

Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı.