B GRUBU

Efsane İstanbul finaliyle hatırladığımız Liverpool - Milan rekabetinin yeni sayfası da izlenmeye değerdi. Anfield Road'da oynanan maç gol düellosu şeklinde geçti. Liverpool, 9. dakikada Alexander-Arnold ile öne geçti. 42'de Rebic skoru eşitledi, 2 dakika sonra İtalyanlar Brahimi ile üstünlüğü sağladı. 48'de Salah bir kez daha beraberliği sağladı. Son sözü 69'da Henderson söyledi. Liverpool maçı 3-2 kazandı.