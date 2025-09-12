Şampiyonlar Ligi: PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bu kapsamda PSG- Atalanta'yı konuk ediyor. Parc des Princes'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSG- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
PSG- Atalanta maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.
PSG MUHTEMEL 11
Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Barcola, Dembele