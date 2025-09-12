Şampiyonlar Ligi: PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi'nin ilk haftasında PSG evinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG- Atalanta maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...