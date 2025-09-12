Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şampiyonlar Ligi: PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi: PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Bu kapsamda PSG- Atalanta'yı konuk ediyor. Parc des Princes'da oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın yayıncı kuruluşunu ve hangi tarihte oynanacağını araştırıyor. Peki, PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 12:17 Güncelleme: 12.09.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devler Ligi'nin ilk haftasında PSG evinde Atalanta ile kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesi futbolseverler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, PSG- Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte PSG- Atalanta maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        2

        PSG- ATALANTA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

        PSG- Atalanta maçı 17 Eylül Çarşamba günü 22.00'de oynanacak.

        3

        PSG MUHTEMEL 11

        Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Barcola, Dembele

        4

        ATALANTA MUHTEMEL 11

        Carnesecchi, Scalvini, Hien, Djimsiti, Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski, De Ketelaere, Maldini, Scamacca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı