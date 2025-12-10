Şampiyonlar Ligi puan durumu: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı 6. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Monaco ile karşı karşıya geldi. II. Louis Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Monaco'nun üstünlüğü ile sonuçlandı. Oynanan mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın puan durumundaki yeri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte Şampiyonlar Ligi puan güncel durumu...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar 9 puan topladı. Galatasaray'ın, bir sonraki hafta 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile karşı karşıye gelecek. 6. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı merek konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçında Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde an itibarıyla 9 puanla 17. sırada yer aldı.
GALATASARAY FİKSTÜRÜ
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00