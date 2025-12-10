Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçında Monaco'ya 1-0 mağlup oldu. 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar 9 puan topladı. Galatasaray'ın, bir sonraki hafta 21 Ocak'ta Atletico Madrid ile karşı karşıye gelecek. 6. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı merek konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...