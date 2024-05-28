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        Haberler Magazin Şampiyonluğu sahada kutladılar; Pelin Karahan, Şahan Gökbakar... - Magazin haberleri

        Şampiyonluğu sahada kutladılar

        24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlü isimler Şahan Gökbakar ve Pelin Karahan da aileleriyle birlikte yaşadıkları sevinci RAMS Park'ta düzenlenen törenle sahada kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 15:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:29
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        Süper Lig'de şampiyon olan ve TFF Süper Kupayı kazanan Galatasaray erkek futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan kadın futbol takımı, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupalarını aldı.

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        Galatasaraylı ünlüler yaşadığı mutluluğu taraftarla birlikte paylaşmak için soluğu sahada aldı.

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        Komedyen Şahan Gökbakar, kutlamalara eşi Selin Ortaçlı Gökbakar ile katıldı.

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        RAMS Park'ta alan bir diğer ünlü isim ise oyuncu Pelin Karahan. Karahan, kutlamalara eşi Bedri Güntay, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte katıldı.

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        Ailece keyifli anlar yaşayan Pelin Karahan da o anları "Benim aslanlar" notuyla yayımladı.

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        #pelin karahan
        #Şahan Gökbakar
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