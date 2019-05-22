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Şampiyonluk anahtarı Ryan Donk!

Galatasaray’a 2015-16 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer olduktan sonra ilk 2 sezonunda beklentileri karşılayamayan ancak geçen yıl Fatih Terim’in gelişiyle küllerinden doğan Ryan Donk, 2 sezondur kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu

Ryan Donk

Geçen sezonun ikinci yarısında takımın kilit oyuncusu olan Ryan Donk, gösterdiği performansla yeni sözleşmeyi de kapmıştı. Bu sezona da Terim’in en güvendiği isimlerden biri olarak başlayan 33 yaşındaki oyuncu, Fernando’yla forma rekabetine girdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Cimbom, TT Stadı’nda oynanan olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından 6 maç ceza alan deneyimli oyuncunun eksikliğini çok çekti. Mart ayına kadar ligde Donk’un oynamadığı deplasman maçlarında Cimbom, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 6 puan toplayabildi.

Donk'un forma giydiği 5 deplasmanda ise 4 galibiyet ve 1 yenilgi ile 12 puan elde edilmişti. Hollandalı futbolcunun önemini bilen teknik direktör Fatih Terim, kalan bölümde Fernando’dan çok Donk’u ön libero da oynattı.

Sarı-Kırmızılı takım Donk’un ilk 11’de başladığı Bursa ve Rize’den zaferle dönerken, Fenerbahçe ve Konya deplasmanlarında berabere kaldı ve toplamda 8 puanı hanesine yazdırdı. Bursa deplasmanında bu sezon 21. maçına çıkan Donk, opsiyon şartını yerine getirerek artı 1 yıllık sözleşmeyi de kapmış oldu.

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