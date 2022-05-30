Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmasına en çok Chelsea sevindi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City ve finalde de Liverpool'u devirip kupaya uzanan Real Madrid, bu başarıdan dolayı Chelsea'ye bir bonus ödeyecek.

2019 yazında Chelsea'den Real Madrid'e 115 milyon euro artı bonuslar karşılığında transfer olan Eden Hazard'ın kontratında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bonusu olduğu ortaya çıktı.

Buna göre İspanyol ekibi, "Maviler"e tam 15 milyon sterlin daha ödeyecek.

Çok büyük bedel ve umutlarla transfer olmasına karşın Real Madrid'de istenen seviyeye gelemeyen Belçikalı oyuncu, bu sezon maç başına 39 dakika ortalama ile toplam 23 maçta forma giyebildi.

Hazard, Real Madrid'e transfer olduğundan beri 66 maça çıktı ve 6 gol atıp, 10 da asist yapabildi.