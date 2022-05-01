Ligin bitimin 3 hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor´da sevinç yaşanıyor. Bordo mavililer elde ettiği başarı ile hem kendi hem de kent ekonomisine kazanç sağladı. Sezon başında katılım payı alan bordo mavililer şampiyonluk primi olarak 46 milyon TL´yi kasasına koyacak. 22 galibiyeti bulunan Trabzonspor maç başı galibiyet primlerinden ise şuana kadar 65,34 milyon TL´yi garantiledi. Trabzonspor 11 beraberliğin karşılığı olarak da 16,5 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig´de bordo-mavililer yayıncı kuruluştan ise 24.9 milyon TL alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi´ne üçüncü ön elemeden başlayacak olan bordo mavililer gruplara kalması halinde yaklaşık 264 milyon TL daha kazanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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