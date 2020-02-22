Samsara heyecanı

Ebru Ceylan'ın 22 Şubat - 1 Mart arasında Yapı Kredi Bomontiada'da sanatseverlerle buluşturacağı 'Samsara Multidisipliner Resim Sergisi', özel bir lansmanla açıldı. Geceye sanat ve iş dünyasının yanı sıra birçok davetli ve basın mensubu katılım gösterdi. Lansmanda sanatın izleyiciler üzerindeki anlık etkisinin ölçümlendiği 'To Be 2' bölümü ise davetliler tarafından en merak edilen ve keyifle deneyimlenen bölüm oldu.

'Samsara Multidisipliner Resim Sergisi' projesinin lansman gecesinde Ebru Ceylan, Çağrı Sertel'in 'Burden' parçasından etkilenerek tasarladığı 'Barış' adlı eserini, Ayça Ceylan, Ece Gözen, Çağ Erçağ ve Çağrı Sertel ile birlikte kurguladıkları performansı canlı olarak sahneledi. Müzik direktörlüğünü Çağrı Sertel'in üstlendiği eser enstalasyonunun hayata karışmış halini Ayça Ceylan, eserin alternatif materyaller ile tasarımlarını Ece Gözen üstleniyor. Performansların büyük beğeni topladığı gecede Çağrı Sertel'e ise çellonun tanınmış ismi Çağ Erçağ eşlik etti ve davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birden çok bölümün ve temanın yer aldığı proje, içerik olarak da Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyor. Sergi, projenin atölye ve üretim süreçlerinin yer aldığı 'To Be', barış temasının da yer aldığı 'How', sanatın izleyiciler üzerindeki anlık etkisinin ölçümleneceği 'To Be 2' ile 'Konuşan Resimler'in devamı olarak, 'Anadolu'nun Ozanları' bölümlerinden oluşuyor.

'Samsara Multidisipliner Resim Sergisi'; 'Sanatçılar arasında ortak bir bilinç var mıdır?, Bu bilinç gözle görülebilir mi?, İnsan, sanat ile değişir mi?, Bu değişim ölçümlenebilir mi?' temel sorularına vereceği cevaplarla Türkiye'de sanat alanında bir çok ilki de beraberinde getiriyor. Doç. Dr. Yener Girişken'in geliştirdiği bir yöntemle ziyaretçilerin sergide sanat eserlerine ilgileri ve tepkileri ölçümlenebiliyor. Sergi sırasında izleyicilere takılan görsel, işitsel ve lokasyona dayalı teknolojik ölçümleme sistemleriyle, ziyaretçilerin gördükleri, izledikleri ya da takip ettikleri sanat eserlerine dair beğenileri, tepkileri ve ilgileri kayıt altına alınıyor.

'Konuşan Resimler - Anadolu'nun Ozanları' sergisi ise bu toprakların unutulmaz ozanlarının öykülerini resim, sesli metin ve müzikle günümüze taşıyor. 'Bağımız Var' projesinin desteği ile hayata geçen sergi Neyzen, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Pir Sultan Abdal, Aşık Mahzuni Şerif, Yunus Emre, Karacaoğlan, Dadaloğlu, Nesimi gibi bu toprakların ölümsüz ozanlarını konu alıyor. Sergi kapsamında, kolektif hafızamızda yer etmiş bu ozanların her biri için, sanatçı Ebru Ceylan tarafından bir resim yapıldı ve özel bir metin hazırlandı. Resimlerin yanında yer alan QR kod kullanılarak dinlenebilen bu metinleri, İrem Helvacıoğlu, Başak Daşman, Birce Akalay, Jülide Ateş, Selen Öztürk, Selma Ergeç, Dilek Türkan, Deniz Çakır, Burcu Binici gibi isimler seslendiriyor. Bu seslendirmelerin fonunda ise bir diğer unutulmaz proje Nezih Ünen imzalı 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları'ndan ezgiler yer alıyor.