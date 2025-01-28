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        Samsun 72 yılda dolgu alanlarıyla 4 milyon metrekare genişledi

        Samsun'da 1953 yılında başlayan ve 72 yıldır devam eden deniz dolgu çalışmaları sonucunda kentin kara alanları 4 bin dönüm (4 milyon metrekare) genişledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni planlanan 17 bin metrekarelik dolgu sahasına da Çocuk Köyü yapılmasını planlıyor. Kentin doğusunda bulunan ve dolgu çalışmaları devam eden alanda ise 2. Serbest Bölge Projesi hayata geçirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:33
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        Samsun 72 yılda 4 milyon metrekare genişledi
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        Samsun'da 1953 yılında başlayan ve 72 yıldır devam eden deniz dolgu çalışmaları sonucunda kentin kara alanları 4 bin dönüm (4 milyon metrekare) genişledi.

        Samsun'da denize yapılan ilk dolgu, 200 dönüm alan üzerine liman yapılması için 1953 yılında gerçekleştirildi. Sonraki yıllarda devam eden ve sahil şeridi boyunca 72 yıldır süren dolgu çalışmaları sonucunda Samsun'un kara alanları, 4 milyon metrekare arttı.

        Bugün kentteki dolgu alanlarında Valilik, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi, Serbest Bölge, Toprak Mahsulleri Ofisi, Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, İlkadım Atletizm Stadı, Anakent Sosyal Tesisleri, Samsun Limanı gibi kamu kurumlarının binaları yer alıyor.

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        Ayrıca Yabancılar Çarşısı, Sevgi Parkı, Batı Park, Doğu Park, Samsunspor Tesisi, Amazon Adası, Sheraton Grand Samsun Hotel, Tenis Kulübü, Bandırma Müze Milli Mücadele Parkı ve Açık Hava Müzesi, Tütün İskelesi, Samsun Golf Kulübü gibi tesisler de dolgu alanında bulunuyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni planlanan 17 bin metrekarelik dolgu sahasına da Çocuk Köyü yapılmasını planlıyor. Kentin doğusunda bulunan ve dolgu çalışmaları devam eden alanda ise 2. Serbest Bölge Projesi hayata geçirilecek. Yeni serbest bölgenin birinci kısmı 556 bin 515 metrekare, ikinci kısmı ise 622 bin 785 metrekareden oluşacak.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'da 1990'lı yıllardan sonra dolgu sahalarının yapımının arttığını söyledi.

        Özellikle 1994'ten itibaren dolgu çalışmalarının hızla ilerlediğine işaret eden Doğan, "1999 yılından itibaren Doğu Park ve Batı Park olarak Samsun'da yaşam alanı oluşmuş durumda. Karadeniz'de dağların kıyıya paralel şekilde yer alması, düz alan oluşmasını engelliyor. Bu şekilde deniz içerisinde dolgu alanları oluşmuş. Sonrasında da buralar peyzaj alanları haline gelerek önemli bir rekreasyon alanı oluşmuş durumda" dedi.

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        Doğan, dolgu alanının üzerine yapılan Doğu Park ve Batı Park'ın insanların gün içinde vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı haline geldiğini vurgulayarak, "Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını simgeleyen hem Bandırma Vapuru hem Kurtuluş Yolu hem de Kurtuluş İskelesi (Tütün İskelesi) dolgu alanı içerisinde yer alıyor. Bu haliyle Samsun, sahiliyle, dolgu alanlarıyla yeşil alanı da beraberinde getirmiş oldu" diye konuştu.

        Dolgu alanlarını insanların ihtiyacına göre yeniden planladıklarına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

        "Şimdi Çocuk Köyü projemiz var. Yine dolgu alanı üzerine inşa edeceğiz. Dolgu planlarını yapıyoruz. Yine yeni dolgu sahamızda Samsun'a ikinci serbest bölge kazandırmak amacıyla çalışmamız devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde dolgu çalışmalarına ilk başlayan şehir, Samsun. Samsun, metrekare olarak da alanı, dolgu sahalarıyla büyümüş durumda. Dolgu sahaları insanların nefes aldığı, sabahları insanlar koşarken, çocuklar oynarken, piknik yaparken, gün içinde eğlenirken 24 saat canlı bir yaşam alanı sunmuş durumda. Önemli bir hizmet. Biz de devam ettiriyoruz."

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        #dolgu alanı
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