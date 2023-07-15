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        Samsun'da 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi; ikizlerden biri kayıp

        Samsun'un Atakum ilçesinde sıcak saatler. Bunaltıcı sıcaklarda serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2'si kardeş, 2'si de ikiz olan kuzenlerden biri suda kayboldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 19:48
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        Samsun'da ikizlerden birisi kayıp
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        Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2'si kardeş, 2'si de ikiz olan kuzenlerden biri suda kayboldu. Arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sudan çıkarılan 2 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Serinlemek için denize gelen Osman Topçu (44), çocukları Elif Nur Topçu (10) ve Oğuzhan Topçu (12) yeğenleri ikiz kardeşler İncilay Altınbaş (12) ve Ahmet Altınbaş (12) denizdeki rüzgarlı havanın etkisiyle oluşan dalgalardan dolayı bir anda gözden kayboldu. Boğulma tehlikesi geçiren baba Osman Topçu ile birlikte kızı Elif Nur Topçu ve oğlu Oğuzhan Topçu cankurtaran ve vatandaşlar sayesinde denizden çıkarıldı. Daha sonra kayıp olan ikiz kardeşlerden İncilay Altınbaş, yapılan aramalar sonucunda denizden çıkarıldı. Kayıp olan yeğen Ahmet Altınbaş'ı arama kurtarma çalışmaları Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince devam ediyor.

        Denizden çıkarılan Elif Nur Topçu ile İncilay Altınbaş'ın durumlarının ağır olduğu hastanelerdeki tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

        #Atakum
        #haberler
        #ahmet altınbaş
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