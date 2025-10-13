Samsun'da bankadan silahlı soygun: 1 tutuklama
Samsun'un Çarşamba ilçesinde banka şubesinden silahlı soygun yapan şüpheli tutuklandı
İlçedeki banka şubesine güvenlik görevlisinin yerinde olmadığı sırada giren K.O, gişe görevlisine kurusıkı tabanca doğrultarak uzattığı poşete para koymasını istedi.
Yaklaşık 43 bin lirayı alıp bankadan uzaklaşan şüpheli, tabancayı kaçarken çöp kutusuna attı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede K.O'yu parayla yakaladı.
K.O'nun ilçede esnaflık yaptığı ve yüklü miktarda borcunun bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf: AA