Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

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İHA

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu bilgisi bulunan Irak uyruklu 2 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda H.N.A.A. (36) Samsun'un İlkadım ilçesinde, H.K.J.A.K. (47) ise Çorum'da yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edilerek nöbetçi mahkemece gözaltı süreleri 2 gün uzatılarak sorgulanmak üzere yeniden Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.