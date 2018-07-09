Samsun'da bir kamu hastanesinde görev yapan doktorun hastalardan bıçak parası aldığı, bazı hastaları da başkasının kimlik bilgisini kullanarak hastanede ameliyat ettiği ileri sürüldü. Olayın şikayet edilmesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 1'i doktor 3 kişiyi rüşvet iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Plastik Cerrah Opr. Dr. Murat A., medikal malzemeci Sertaç Ş. ve Murat A.’nın sekreteri Hülya Y., Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, nöbetçi mahkemeye ifade veren Doktor Murat A. ile medikalci Serdaç Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, doktorun sekreteri Hülya Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.