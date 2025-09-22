Habertürk
        Samsun'da kamu binalarına GES | Son dakika haberleri

        Samsun'da kamu binaları enerjisini güneşten alacak

        Samsun'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülen, "Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi" (KAYEP) kapsamında kamu binaları elektrik ihtiyaçlarını güneş enerjisiyle karşılayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.09.2025 - 16:17
        Samsun'da kamu binalarına GES
        Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, "Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi" (KAYEP) kapsamında güneş enerjisi santralleri (GES) yapım işlerinin bir süredir devam ettiğini, çalışmalarını tamamlayan kurumların olduğunu söyledi.

        Akçay, proje çerçevesinde, kamu binalarının çatı, otopark ve uygun arazilerine göre kurulacak güneş enerjisi panelleri sayesinde binanın enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji sistemiyle karşılanacağını belirtti. Kurumların buna uygun oluşturulan projelerle ihtiyaçlarına ve uygunluklarına göre çatı ve otopark bölümlerine ya da arazilerine güneş panelleri kurulduğunu aktaran Akçay, 3 milyon 885 bin 657 dolar bütçeli projeden toplam 14 kurumun yararlandığını dile getirdi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası desteğiyle yürütülen KAYEP ile kamu binalarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi güneşten elde edeceğine dikkati çeken Akçay, kentte birçok kurumda çalışmaların başladığını, bazı kurumlarda ise hazırlık sürecinin sürdüğünü vurguladı.

        İlk uygulamaların önemli kısmında yapım işlerinin yarılandığını dile getiren Akçay, "İlimizde ilk olarak Adalet Sarayı'nda çalışmalar tamamlanmış, diğer kurumlarımızda ise yapım işleri hızla devam etmektedir. Bu kurumlar arasında Samsun Vergi Dairesi, Alaçam Spor Salonu, Terme ve Bafra Devlet hastaneleri, 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, İlkadım ve Salıpazarı kaymakamlıkları, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi yer almaktadır" dedi.

        Çalışmayı önemsediklerini vurgulayan Akçay, şunları kaydetti: "Çalışma tamamlandığında Adalet Sarayı'ndan üniversitelerimize, hastanelerden kaymakamlık binalarımıza kadar birçok kurum kendi enerjisini üretecek. Böylece enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlanacak, hem de çevreye duyarlı sürdürülebilir bir adım atılmış olacak. Bu projede Bakanlığımızın amacı, kamu binalarında kullanılan enerjinin minimum maliyette tutulması ve çevresel açıdan sürdürülebilir şekilde uygulanmasıdır."

        Tevfik Akçay, proje ile kamuda önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağını sözlerine ekledi.

