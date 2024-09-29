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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da kayıkları alabora olan 2 balıkçıdan 1'i kayboldu | Son dakika haberleri

        Samsun'da kayıkları alabora olan 2 balıkçıdan 1'i kayboldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde 2 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Akıntıya kapılan 2 balıkçıdan 1'i kayboldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:54 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:00
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        Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 balıkçı kayıp
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        Samsun'un Koşuköyü Mahallesi'nde, balıkçılar Cengiz Liman (70) ve Orhan Çorbacı (35) 5 metrelik kayık ile avlanmak için denize açıldı.

        Dönüş yolunda dalgaların artması nedeniyle kayık alabora oldu. Cengiz Liman yüzerek kıyıya ulaştı, Orhan Çorbacı ise bir süre yüzdükten sonra akıntıyı kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kara, deniz ve dronlar eşliğinde havadan arama kurtarma çalışması başlattı.

        Cengiz Liman, tedbir amaçlı Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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