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        Haberler Bilgi Gündem Samsun'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Samsun'da bugün okullarda kar tatili var mı?

        26 Kasım Salı Samsun'da okullar tatil mi? Samsun'da bugün okul var mı?

        Yurt genelinde yaşanan soğuk hava bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklarının düşmesi sonucu bazı bölgelerde kar yağışı etkili olurken, buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı bazı illeri etkisini altına alırken, valilikler bazı şehirlerde okulların tatil edildiğini açıkladı. Yaşanan bu gelişme, "Samsun'da okullar tatil mi 26 Kasım Salı? Samsun'da bugün okullarda kar tatili var mı?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte 26 Kasım bugün Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 23:46 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:46
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        Yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun'da, buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Öğrenci ve öğretmenler, 26 Kasım Salı günü ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, "Samsun'da okullar tatil mi 21 Kasım Salı? Samsun'da bugün okullarda kar tatili var mı?" İşte 26 Kasım Salı Samsun'da okullarda ders yapılacak mı sorusunun yanıtı...

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        SAMSUN'DA 26 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?

        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği duyuruldu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi.

        Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilen açıklamada, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

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        SAMSUN HAVA DURUMU

        Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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