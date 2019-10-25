Ölümler korkuttu! Ne kadar tehlikeli?

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, akşam saatlerinde meydana geldi.

Bir yakınlarının cenazesinin mevlidinden dönen Münevver Anayol ile Asibe Karaman yaklaşık yüz metre ilerideki alt geçit yerine, yolun refüjünde bariyer bulunmayan kısmından karşıya geçmek istedi. Bu sırada Samsun'dan Ordu'ya giden Şahin Köse yönetimindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, iki kadına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Münevver Anayol 'un hayatını kaybettiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan Asibe Karaman ise ilk müdahalesi sonrasında hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

İki kadının cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yapılan otopsilerin ardından yakınlarına teslim edildi.