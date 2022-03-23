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Annesini cam parçasıyla yaraladı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Canik ilçesine bağlı Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli Bedia H. ile ismi açıklanmayan oğlu arasında tartışma çıktı.

Suriyeli genç, cam parçasıyla annesini boynundan yaraladı. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Bedia H'yi ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bedia H, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; tedaviye alınan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Suriyeli genç ise polis tarafından gözaltına alındı.