Fatih Mahallesi Korhan İkiz Bulvarı üzerinde Doğukan Karabağ yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Burak Türkmen idaresindeki otomobille çarpıştı.

Karabağ'ın aracı önde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobile de çarptı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Türkmen idaresindeki otomobil yan yattı.

Kazada hafif yaralanan sürücüler ile Karabağ'ın kullandığı araçta bulunan Engin Şahin ve İbrahim Serhat Önder sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA