Denize atlayan kadını polis kurtardı! O anlar kamerada!
Samsun'un Atakum ilçesinde, yaşamına son vermek için denize atlayan 42 yaşındaki S.P. isimli kadını, polis memuru kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi
Samsun'da olay, dün saat 11.00 sıralarında Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Halk İskelesi’nde meydana geldi. Bunalıma girdiği öne sürülen S.P. (42) isimli kadın, denize atladı.
ÜNİFORMASINI ÇIKARIP DENİZE ATLADI
DHA'daki habere göre bu sırada devriye gezen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru, boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edip, üniformasını çıkararak denize atladı.
BİLİNCİ KAPALI HALDEYDİ
Polis memuru, S.P.’yi bilinci kapalı halde kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY KAMERAYA DA YANSIDI
S.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun kadını kıyıya çıkardığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.