        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Selma Zaman öğretmenin şüpheli ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Öğretmenin şüpheli ölümü! 9. kattan 2. kata düştü!

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın 9. katından 2. kattaki balkon kısmına düşen 42 yaşındaki kadın öğretmen Selma Zaman, hayatını kaybetti. Öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:41 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:41
        Öğretmenin şüpheli ölümü! 9. kattan 2. kata düştü!
        Samsun'da akılalmaz olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hezarfen Ahmet Çelebi İlkokulu’nda müdür yardımcısı olan Selma Zaman (42), 10 katlı binanın 9. katından binanın altındaki marketin üstündeki 2 katta bulunan balkon kısmına düştü.

        ÖĞRETMEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre olayın fark edilmesi üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Selma Zaman, itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden alınarak ambulansla Samsun Şehir Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Selma Zaman yapılan müdahale rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti . Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

