Tuğba öğretmen gözyaşına boğdu!
Samsun'un Ayvacık Belediye Başkanı Refaettin Şencan'ın, Şanlıurfa'da görev yapan ve balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni kızı 27 yaşındaki Tuğba Şencan, son yolculuğuna uğurlandı
Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmen Tuğba Şencan (27), yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.Tuğba Şencan, 27 yaşında hayata veda etti.
AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ
İHA'daki habere göre merhume Tuğba Şencan için Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şencan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Üçköprü Aile Kabristanı'nda defnedildi.
CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve merhume öğretmenin arkadaşları katıldı.