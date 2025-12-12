Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun haberleri: Tuğba öğretmen gözyaşına boğdu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tuğba öğretmen gözyaşına boğdu!

        Samsun'un Ayvacık Belediye Başkanı Refaettin Şencan'ın, Şanlıurfa'da görev yapan ve balkondan düşmesi sonucu hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni kızı 27 yaşındaki Tuğba Şencan, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tuğba öğretmen gözyaşına boğdu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa Haliliye Örencik Bakır Kaçar Ortaokulu’nda görev yapan İngilizce öğretmen Tuğba Şencan (27), yaşadığı apartmanın 7. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

        Tuğba Şencan, 27 yaşında hayata veda etti.
        Tuğba Şencan, 27 yaşında hayata veda etti.

        AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

        İHA'daki habere göre merhume Tuğba Şencan için Çarşamba ilçesi Ali Fuat Başgil Mahallesi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Şencan’ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Üçköprü Aile Kabristanı'nda defnedildi.

        CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

        Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı İbrahim Mucur, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, kurum amirleri ve merhume öğretmenin arkadaşları katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Samsun
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Norveç'te Fener destanı!
        Norveç'te Fener destanı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        Fenerbahçe'de Anderson Talisca tarihe geçti
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        "Fenerbahçe'den soğuk gecede sıcak skor!"
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Zelenskiy'den referandum çağrısı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı