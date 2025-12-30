Habertürk
        Samsun haberleri: Üşüyüp girdikleri evi soydular | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Üşüyüp girdikleri evi soydular!

        Samsun'da, üşüdükleri için bir eve girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonu çaldıkları iddia edilen 31 yaşındaki Nefise G.N.E ile 27 yaşındaki Dursun A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Giriş: 30.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:38
        Üşüyüp girdikleri evi soydular!
        Samsun'da olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi İstanbul'da yaşayan bir ikametin giriş katında 20 Aralık günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun A. (27) ve Nefise G.N.E. (31) camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çaldı.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

        İHA'daki habere göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve araştırma sonucu hırsızlık olayını evden ve iş yerinden hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 10 suç kaydı bulunan Dursun A. ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan Nefise G.N.E.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

        İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

        Hırsızlık Bürosu ekipleri Dursun A. ile Nefise G.N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Dursun A.'nın eve girerken camı kırdığı sırada elini de kestiği tespit edildi.

        Dursun A. ve Nefise G.N.E. evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Dursun A., ifadesinde üşüdükleri için camı kırık olan eve girdiklerini, televizyonu çalmadıklarını iddia etti.

