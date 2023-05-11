Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, tutuklandı

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan M.Ö.Y.(18), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi´nde 3 gün önce meydana geldi. M.Ö.Y., telefonda tartıştığı arkadaşı B.G.'yi daha sonra karşılaştıkları mahallede pompalı tüfekle her iki bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yarılıyı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, M.Ö.Y.´yi pompalı tüfekle yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğü´ne teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ö.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan B.G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL

2023-05-11 19:33:02



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