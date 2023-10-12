Samsun'da hırsızlık şüphelisine tutuklama

SAMSUN'da2farklı adrese girip, hırsızlık yapan Burak Erdem (32) gözaltına alınıp, tutuklandı.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi 123'üncü Sokak'taki bir evin bodrumuna, 22 Eylül'de kapı kilidini kırarak giren Burak Erdem, içerideki matkap, elektrikli el testeresi ve asansör kablosunu çalıp, kaçtı. Erdem, 26 Eylül'de de Unkapanı Caddesi'ndeki bir evin çatı katındaki depodan spiral makinesi, darbeli matkap, ayarlı boru anahtarı, 1 adet balta ve musluk bataryası çaldı. Şikayet sonrası harekete geçen polis, şüpheliyi dün Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk Erdem, tutuklandı.