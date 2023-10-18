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        Samsunspor'da Emin Kar vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı

        SAMSUNSPORKulübü'nün eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:25 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:30
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        Samsunspor'da Emin Kar vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
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        SAMSUNSPORKulübü'nün eski futbolcusu ve başkanı Emin Kar, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

        Samsunspor'un unutulmaz futbolcularından Emin Kar için bugün anma töreni yapıldı. 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor'un geçirdiği kazada yaralanan ve felç kalan, bir dönem de Samsunspor'da kulüp başkanlığı yapan Emin Kar için Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine,  Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Kar'ın ailesi, futbol camiası ve Samsunsporlu taraftarlar katıldı.

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