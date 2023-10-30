Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
SAMSUN'daterörörgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.
SAMSUN'daterörörgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, Irak uyruklu N.A.T., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve M.S.Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.