Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

        SAMSUN'daterörörgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'daterörörgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, Irak uyruklu N.A.T., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve M.S.Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bandırma Müze Gemisi'ni, 29 Ekim'de 5 bin kişi ziyaret etti
        Bandırma Müze Gemisi'ni, 29 Ekim'de 5 bin kişi ziyaret etti
        Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi
        Bandırma Gemi Müzesi'ne Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 5 bin ziyaretçi
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Dedektörle define arayan 4 kişiye suçüstü
        Dedektörle define arayan 4 kişiye suçüstü
        HAvza'da ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor
        HAvza'da ayçiçeği sapları yakacak olarak kullanılıyor
        Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı
        Samsun'da belediyeye ait 25 ton malzeme çalan 9 kişiye gözaltı