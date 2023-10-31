Samsun'da, narkotik uygulamalarında 22 gözaltı SAMSUN'dapolisin, narkotik uygulamasında 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAMSUN'dapolisin, narkotik uygulamasında 22 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki narkotik uygulamasında, şüpheli araç ve kişiler durduruldu. Aramalarda 963 ecstasy, 270 sentetik hap, 10,59 gram metamfetamin, 12,91 gram eroin, 28,25 gram esrar, 6,58 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 2 kök kenevir, 1 esrarlı sigara, 1 uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 tabanca mermisi ele geçirildi, 22 kişi gözaltına alındı. Ayrıca narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü de yakalanıp, emniyete götürüldü.