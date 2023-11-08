Samsunspor - İstanbulspor: 2-1

STAT:19Mayıs

HAKEMLER: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Kingsley Schindler (Dk.57 Zeki Yavru), Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser, Osman Çelik (Dk.57 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk.90+6 Alim Öztürk), Gaetan Laura (Dk.88 Nanu), Marc Bola (Dk.46 Oliver Ntcham), Marius Mouandilmadji

İSTANBULSPOR: David Jensen, Demeaco Duhaney (Dk.87 Simon Deli), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjovas (Dk.73 Eduart Rroca), Florian Loshaj, Alassane Ndao (Dk.78 Jackson Santos), Mendy Mamadou (Dk.78 Kubilay Köklü), Emir Kaan Gültekin

GOLLER: Dk. 70 Soner Aydoğdu, Dk. 90+3 Bennasser (Samsunspor), Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

KIRMIZI KART: Dk.71 Hakan Yakın (Teknik direktör) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Youssef Ait Bennasser,Oliver Ntcham (Samsunspor), Florian Loshaj, Mehmet Yeşil, Emir Kaan Gültekin, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

Süper Lig'in 4'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Samsunspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti.

38´inci dakikada Ali Yaşar ceza sahası dışından şansını denedi. Ali Yaşar'ın şutu Samsunspor savunmasına çarparak oyun alanına geri döndü.

41´inci dakikada Osman Çelik´in uzaklaştırmaya çalıştığı topu Muammer Sarıkaya penaltı noktasına gönderdi. Samsunspor´un stoperi Rick Van Drongelen´in arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin gelişine düzgün bir vuruşla kaleci Okan Kocuk´un solundan topu Samsunspor filelerine gönderdi: 0-1.

44´üncü dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Rick Van Drongelen arka direkte kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

İlk devre İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

62´nci dakikada Samsunspor, Oliver Ntcham´ın Mehmet Yeşil tarafından düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru´nun ortasına yükselen Gaetan Laura topu İstanbulspor fileleriyle buluşturdu. Ancak hakem Burak Şeker golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

65´inci dakikada Samsunspor´da sağdan yapılan ortayı Marius Mouandilmadji arkaya aşırdı. Topla buluşan Gaetan Laura istediği vuruşu yapamayınca İstanbulspor savunmasına çarpan top oyun alanına geri döndü.

70'inci dakikada Samsunspor´un kazandığı serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu´nun yerden plase şutu kaleci David Jensen´in sağından İstanbulspor fileleriyle buluştu: 1-1.

75´inci dakikada Florian kullandığı kornerde arka direkte Eduart Rroca kafayı vurdu. Kaleye giden şutu Zeki Yavru çizgiden çıkararak büyük bir tehlikeyi önledi.

79´uncu dakikada İstanbulspor savunmasının arkasına sarkan Gaetan Laura, sağ çaprazdan şutunu çekti. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

83´üncü dakikada Soner Aydoğdu´nun sağ taraftan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Marius Mouandilmadji´nin kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

90'ıncı dakikada Soner Aydoğdu'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada topun başına geçen Marius Mouandilmadji'nin vuruşunu kaleci çıkardı. Dönen topu Nanu içeri çevirdi ve Bennasser topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Karşılaşmayı Samsunspor 2-1 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2023-11-08 22:02:04