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        `İklim değişikliği nedeniyle bitkiler de göç edebilir´

        TARIMSALAraştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, iklim değişikliğinden dolayı iklim senaristlerinin 2050-2080 değerlendirmeleri sonucunda bitkilerin de göç edebileceğini söyledi. Türker, "Böyle baktığımız zaman bizim de iklim değişikliği çerçevesinde birtakım tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:00
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        `İklim değişikliği nedeniyle bitkiler de göç edebilir´
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        TARIMSALAraştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, iklim değişikliğinden dolayı iklim senaristlerinin 2050-2080 değerlendirmeleri sonucunda bitkilerin de göç edebileceğini söyledi. Türker, "Böyle baktığımız zaman bizim de iklim değişikliği çerçevesinde birtakım tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

        Samsun'da bir programa katılan TAGEM Genel Müdürü Metin Türker, iklim değişikliğinin etkilerine değindi. İklim değişikliği konusunda tedbirler alınması gerektiğine vurgu yapan Türker, "İklim değişikliğinin özellikle sektörümüzün üzerindeki etkileri noktasında artık pek çok emareyi daha fazla görmeye başladık. Küresel iklim değişikliği sonucunda iklim senaristlerinin 2050-2080 değerlendirmelerine baktığımızda kuraklıkların, hastalıkların, ürünlerde stres şartlarının artacağı ve bu çerçevede de başta verim ve gelir kayıplarıyla birlikte üretimde aynı insanların göç etmesi gibi belki gelecekte bitkilerin bile göç edeceğinden bahsediliyor. Bu çerçeveden baktığımız zaman bizim de iklim değişikliği çerçevesinde birtakım tedbirleri almamız gerekiyor" dedi.

        Tarımın sürdürülebilirliği ve gıda güvenliği gibi konuların önemine değinen Türker, "Artan nüfusun taleplerinin de yerine getirebilmemiz açısından artık önümüzdeki süreçlerde bizim verimli, kaliteli, hastalıklara ve zararlara dayanıklı, kuraklığa dayanıklı ürünleri, teknolojileri geliştirmemiz, yerli ve milli hale dönüştürmemiz lazım. Bunun akabinde de sektörün kullanımına sunma mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede düşündüğümüz de bizi daha fazla ekim alanlarını arttırma imkanımız yok. Bir taraftan da iklimin ve gelecekte tarım üzerindeki baskıların arttığını düşündüğümüz zaman o zaman bizim daha fazla araştırma, geliştirme yapmak mecburiyetindeyiz. İşte bu noktada da TAGEM çok önemli bir misyonu ve vizyonu yerine getirmek için görevlendirilmiş durumda" diye konuştu.

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        Galeri

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