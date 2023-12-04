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        Yasa dışı bahis suçundan 4 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN´unCanik ilçesinde `yasa dışı bahis´ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:18 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:20
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        Yasa dışı bahis suçundan 4 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        SAMSUN´unCanik ilçesinde `yasa dışı bahis´ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `yasa dışı bahis´ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.´yi takibe aldı. Ekipler, firari hükümlü S.S.´yi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. S.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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