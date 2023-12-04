Yasa dışı bahis suçundan 4 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN´unCanik ilçesinde `yasa dışı bahis´ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `yasa dışı bahis´ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.´yi takibe aldı. Ekipler, firari hükümlü S.S.´yi Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. S.S'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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