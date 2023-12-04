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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

        Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:12 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:12
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        Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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        Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkisinde K.E. (46) idaresindeki otomobil bisikletli C.A'ya (51) çarptı.

        Kazada, yaralanan C.A, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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