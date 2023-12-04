Çarşamba'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Çarşamba ilçesinde otomobilin bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkisinde K.E. (46) idaresindeki otomobil bisikletli C.A'ya (51) çarptı.

Kazada, yaralanan C.A, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.