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        Semanur Çelik´ten bronz madalya

        Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Senanur Çelik, Romanya´da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası´nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:40
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        Semanur Çelik´ten bronz madalya
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        Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Senanur Çelik, Romanya´da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası´nda bronz madalya kazandı.

        Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası, 7-10 Aralık tarihleri arasında Romanya´da düzenlendi. Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından organize edilen şampiyonaya Romanya´nın başkenti Bükreş ev sahipliği yaptı. Şampiyonada her sıklette ikişer olmak üzere Türkiye´yi toplam 16´şar kadın ve erkek toplam 32 sporcu temsil etti.

        53 KİLODA AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ

        Şampiyonada Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Senanur Çelik, 53 kiloda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Milli sporcumuz Senanur Çelik´i tebrik ediyorum. Kulübümüzün sporcusu Senanur yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların karşılığını almış ve bizleri gururlandırmıştır. Başarısından dolayı sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Eminim ki başarıları artarak devam edecek" dedi. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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