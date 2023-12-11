Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın il finali Vezirköprü'de yapıldı.

Vezirköprü'de, Liseler Arası Genç Nida (Kız) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması il finali düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasının il finali Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde Vezirköprü'de gerçekleşti.

Yarışmadan Birinci Atakum Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Lisesi'nden Zeynep Betül Karaca, ikinci Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Meryem Gül Yılmaz, üçüncü Terme Temel Kır Kız İmam Hatip Lisesi'nden Emine Ceyda Şeker oldu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya Kaymakam Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İ.Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya ile vatandaşlar katıldı.

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