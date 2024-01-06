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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

        SAMSUN´da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:35
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        Samsun´da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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        SAMSUN´da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde yapılan takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.A.K., Ö.F.Ö. ve T.K.'nin Atakum ilçesinde bulunan evlerine operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, 111,90 gram esrar, 8,82 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 31 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca, 53 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Ayrıca A.A.K.'nin da kasten yaralama, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 6 ayrı yakalama kararı bulunduğu ve kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 28 gün hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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