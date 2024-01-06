Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda Canik'te belirlenen adreste yapılan aramada 2,76 gram sentetik uyuşturucu, 2,08 gram esrar, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.