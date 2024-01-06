OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Tıp Fakültesi öğrencileri, Atakum ilçesindeki Türk-İş mevkisinden Çobanlı İskelesi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın açıklamasına okuyan OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Veysel Aslan, Türkiye genelinde 40'tan fazla ilde insanlığı yaşatmaya çalışan sağlık çalışanlarının katkısıyla 8 haftadır yürüyüş yaptıklarını söyledi.

Her hafta beyaz önlüklerini giyerek yürüyerek bağırdıklarını belirten Aslan, "Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." ifadesini kullandı.