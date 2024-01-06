Samsun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyor

Samsun'da vatandaşlar, ocak ayı olmasına rağmen güneşli havanın keyfini çıkartıyor.

Hava sıcaklığının 16 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde vakit geçirdi.

Güneşli havayı fırsat bilenler sahil boyunca yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi.

Çocuklar ise aileleriyle park ve kumsalda eğlendi.

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