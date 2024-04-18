Samsun'da dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yapan 6 kadından 3'ü tutuklandı

SAMSUN’un 3 farklı ilçesinde dil düşürme yöntemiyle hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kadından 3’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde cerrahi maske takıp, dilenci gibi binalara girdikten sonra kilitlenmemiş kapıları dil düşürme yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 bin dolar, 800 euro ve 36 bin 500 lira çaldıkları tespit edilen S.Y. (24), Ü.Y. (17), E.K. (15), B.Y. (26), B.V. (20) ve P.A. (35), isimli kadınları ekipler, saklandıkları evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. S.Y., Ü.Y. ve E.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.Y., B.V. ve P.A., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.