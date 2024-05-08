Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı (2)
EVHAPSİ VERİLDİSamsun'da, komşusu Ahmet K.
EVHAPSİ VERİLDİ
Samsun'da, komşusu Ahmet K.'yi arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçaklayıp, ardından gözaltına alınan Resul D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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