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        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı (2)

        EVHAPSİ VERİLDİSamsun'da, komşusu Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:40 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:40
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        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı (2)
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        EVHAPSİ VERİLDİ

        Samsun'da, komşusu Ahmet K.'yi arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçaklayıp, ardından gözaltına alınan Resul D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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